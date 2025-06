Rock in Woman: concerto all’alba al Lido della Schiranna con il Gruppo Caronte

Il nuovo giorno inizierà sotto il segno della musica e della bellezza naturale a Varese, dove sabato 5 luglio 2025, alle ore 5:30 del mattino, il Lido della Schiranna farà da cornice al concerto-evento “Rock is Woman”, promosso dal Comune di Varese in collaborazione con il Gruppo Caronte.

L’appuntamento, a ingresso libero, celebra il cinquantesimo anniversario dell’Anno Internazionale della Donna (proclamato nel 1975 dalle Nazioni Unite), con un programma musicale ispirato alla parità di genere e al contributo femminile alla costruzione di un mondo più equo e pacifico. In un contesto naturale che invita alla contemplazione e al contatto profondo con il paesaggio, il concerto offrirà arrangiamenti in chiave classica di celebri brani pop/rock, legati a figure femminili iconiche o titoli che portano nomi di donna, spaziando tra repertorio italiano e internazionale.

Il Gruppo Caronte, da XXXIV anni interprete di itinerari musicali ed emozionali, sarà composto per l’occasione da violino, violoncello, pianoforte e voce rock, unendo la delicatezza della musica da camera con l’energia e l’impatto simbolico del linguaggio contemporaneo. Una combinazione inedita, capace di offrire un’esperienza immersiva e sensoriale, all’alba, tra cielo e lago.

L’iniziativa si inserisce nel filone di eventi che il gruppo propone da decenni, esplorando paesaggi sonori che si intrecciano con cammini tra mare, laghi, colline e montagne, sempre alla ricerca di emozioni autentiche, da vivere a proprio ritmo. Il lido di Schiranna, con il suo fascino discreto e romantico, rappresenta così il punto di partenza ideale per un viaggio musicale e simbolico nel cuore dell’estate.

In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato in data e luogo da definire. È disponibile il parcheggio in loco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Turistico e Sportivo del Comune di Varese all’indirizzo: cultura@comune.varese.it.