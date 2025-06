Rovera sul podio di Le Mans: secondo tra le GT. Kubica e Ferrari in trionfo

C’è tantissima Ferrari e una spolverata di Varese sul podio della 24 Ore di Le Mans 2025, la leggendaria gara di durate che si corre sul Circuito della Sarthe e che rappresenta l’appuntamento centrale del mondiale endurance, il FIA WEC.

Per la terza edizione consecutiva il Cavallino Rampante centra la vittoria assoluta e lo fa con la terza vettura diversa: dopo la #51 nel 2023 e la #50 lo scorso anno, tocca questa volta alla #83 caratterizzata dal colore giallo e dal fatto di non essere (tecnicamente) del team ufficiale bensì di quello satellite, AF Corse (che però gestisce anche le due “rosse”).

Ma la notizia ancora più bella è che alla guida della #83 c’è Robert Kubica, il pilota polacco che dovette rinunciare alla Ferrari di Formula Uno dopo un gravissimo incidente occorsogli durante un rally. Kubica ha guidato i compagni di squadra – il cinese Ye Yifei e il britannico Phil Henson – al successo restando alla guida anche nell’ultimo stint di gara. Alle sue spalle la Porsche #6 di Kevin Estre, Matt Campbell, Dries Vanthoor, unico equipaggio in grado di fronteggiare lo strapotere Ferrari che ha concluso in terza posizione con la #51 (Giovinazzi, Calado, Pier Guidi) e in quarta con la #50 (Fuoco, Nielsen, Molina) a conferma della superiorità di Maranello in questa stagione del WEC (quarta vittoria in quattro gare).

Ma se la Ferrari va a podio anche tra le Gran Turismo (classe LMGT3) buona parte del merito è del varesino Alessio Rovera, secondo di categoria sulla 296 #21 del team AF Corse. Il pilota di Casbeno – terzo podio in carriera a Le Mans dove vinse la classe nel 2021 – ha dato vita a stint fatti di grande velocità e altrettanta pulizia di guida, scambiando l’abitacolo con il francese Francois Heriau e l’anglo-americano Simon Mann.

Davanti alla Ferrari di Rovera si è piazzata solo la Porsche 911 #92 del team Manthey con Ryan Hardwick, Riccardo Pera e Richard Lietz, balzati così davanti a tutti in classifica. Ma il varesino e i compagni restano pienamente in lotta per il titolo aggiungendo questo secondo posto alla vittoria a Spa e alla quinta posizione in Qatar. Al termine mancano tre gare e Alessio può continuare a mirare altissimo.

A Le Mans hanno gareggiato – caso unico in questa edizione del WEC – anche i prototipi di classe LMP2: qui la vittoria è andata alla Oreca-Gibson #43 del team Inter Europol con a bordo Jakub Smiechowski, Tom Dillmann e Nick Yelloly.