Ruba a Varese un camper ad uno svizzero e torna in bici: arrestato al centro commerciale

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Varese per il furto di un camper del valore di circa 70mila franchi svizzeri. Il mezzo era parcheggiato presso il centro commerciale “Iper – Belforte”, da dove è stato sottratto nel primo pomeriggio di ieri.

Le immagini e la tecnologia incastrano il ladro

La denuncia è scattata quando il proprietario del camper ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Gli agenti, grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe, sono riusciti a ricostruire rapidamente le fasi del furto e a risalire all’autore.

Secondo la ricostruzione, l’uomo si era recato al centro commerciale a bordo di un altro camper, insieme a una donna. Dopo aver parcheggiato accanto al veicolo della vittima, ha rubato il camper e lo ha condotto in un comune della provincia di Como.

Ritrovato a Beregazzo con Figliaro

Le ricerche hanno permesso di ritrovare il mezzo svizzero in una via appartata del comune di Beregazzo con Figliaro. Nel frattempo, il 57enne era tornato sul luogo del furto, stavolta in bicicletta: proprio quella che si trovava a bordo del camper rubato.

Tentativo di fuga e arresto

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire all’interno della galleria commerciale, ma è stato bloccato poco dopo. Addosso aveva contanti e oggetti appartenenti alla vittima.

Il camper con cui era arrivato, risultato di dubbia provenienza, è stato sequestrato. All’interno sono stati trovati oggetti di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

L’arresto e la restituzione del veicolo

Il 57enne è stato arrestato e portato in carcere. Il camper rubato è stato infine riconsegnato al legittimo proprietario, grazie all’efficace sinergia tra Squadra Volante e Squadra Mobile della Questura di Varese.