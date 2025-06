Rubano il portafogli di un’anziana al centro commerciale: quattro arresti dopo prelievi con le carte a Gravellona Toce 

Colpo in pieno giorno al centro commerciale di Gravellona Toce, dove un’anziana signora è stata derubata del portafogli mentre faceva la spesa. I Carabinieri della Stazione locale e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verbania hanno arrestato quattro persone — un uomo e tre donne, tutte di nazionalità bulgara — con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Il furto è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì scorso. La vittima si è accorta della sparizione solo in cassa. Il personale del punto vendita ha subito allertato i militari, che si sono messi sulle tracce dei possibili responsabili, mentre la donna è stata accompagnata in caserma per la denuncia.

Poco dopo, un passante ha consegnato il portafogli della signora, ritrovato nell’area del centro. All’interno mancavano quasi 400 euro in contanti e due tessere bancomat. I Carabinieri hanno immediatamente verificato con l’istituto di credito eventuali movimenti, scoprendo che erano stati effettuati due prelievi per un totale di 1.500 euro subito dopo il furto. Grazie ai fotogrammi del bancomat, è stato possibile identificare le due donne autrici del prelievo.

Contemporaneamente, una pattuglia ha notato un’auto con targa bulgara e quattro persone a bordo che si stava allontanando verso l’autostrada. Il veicolo è stato fermato e controllato poco prima dell’imbocco. I quattro — un uomo di 56 anni e tre donne di 56, 44 e 21 anni — sono risultati senza fissa dimora in Italia. La perquisizione, anche con personale femminile, ha permesso di trovare nella biancheria intima delle due donne due rotoli di banconote per un totale di 1.865 euro.

Riconosciute grazie alle immagini della banca, le due donne sono state arrestate insieme ai complici. Il denaro recuperato è stato restituito all’anziana.