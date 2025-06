Sabato alle Ville Ponti di Varese la prima assemblea generale di CNA Lombardia Nord-Ovest

Un appuntamento simbolico e strategico si terrà sabato 21 giugno 2025, dalle 10:30 alle 13:00, nelle eleganti sale delle Ville Ponti di Varese.

In programma c’è la prima Assemblea Generale di CNA Lombardia Nord-Ovest, la nuova realtà associativa nata dalla fusione tra CNA Varese e CNA Lario Brianza.

La neonata organizzazione rappresenta oggi la più grande CNA della Lombardia, forte di 6.000 imprenditrici e imprenditori e oltre 2.500 pensionati distribuiti tra le province di Como, Varese, Lecco, Monza Brianza e l’Altomilanese.

L’occasione è importante non solo per celebrare il momento storico e ridefinire i nuovi organi, ma anche per fare il punto sulle sfide affrontate, i traguardi raggiunti e sulle nuove prospettive di crescita.

La fase pubblica della mattinata si aprirà alle 10.30 con un welcome coffee di accoglienza, per poi entrare nel vivo dei lavori alle 11 con l’intervento introduttivo di Luca Mambretti, vicepresidente vicario di CNA Lombardia Nord-Ovest e già presidente di CNA Varese.

Seguiranno, alle 11.30, i saluti istituzionali, a cui farà seguito la relazione del presidente di CNA Lombardia Nord Ovest Pasquale Diodato, attesa per le 12.15. A concludere i lavori sarà l’intervento del presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, previsto per le 12.45.