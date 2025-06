Sacro Monte e lago di Varese protagonisti di eventi tra sport, natura, cultura

Sabato 5 luglio Varese è la settima tappa del progetto regionale Cuori Olimpici, un percorso che attraversa tutti i territori lombardi in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La città di Varese aderisce all’iniziativa con una giornata che unisce sport all’aria aperta, natura, cultura e scoperta delle bellezze del territorio. Due i luoghi cardine dell’evento: il Sacro Monte e il lago di Varese, uniti da itinerari culturali, percorsi naturalistici, eventi sportivi e musica in alcuni degli scenari più suggestivi.

«Si dice che esistano dei ‘luoghi del cuore’, e il Sacro Monte di Varese è senz’altro uno di questi. Patrimonio UNESCO tra i più suggestivi della Lombardia, accoglie i visitatori con un cammino spirituale e panoramico: 14 Cappelle si snodano lungo un percorso di 2 km che sale dolcemente fino alla vetta, da cui lo sguardo abbraccia il lago, i monti e il cielo riflessi nell’acqua – dichiara Barbara Mazzali, Assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – Un altro luogo che eleva lo spirito, in tutti i sensi, è l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, raggiungibile anche grazie a un ascensore scavato nella roccia, che conduce in un’oasi di silenzio e bellezza sospesa sul Lago Maggiore. Varese è una destinazione che sorprende, e lo fa con la forza della sua autenticità. Con il progetto Cuori Olimpici, vogliamo raccontare proprio questo: un territorio che pulsa di cultura, natura e sport. Qui si può vivere la bellezza di un’escursione tra i monti, lasciarsi incantare dai giardini storici delle ville, o emozionarsi davanti a una regata sul lago. Varese, la nostra Città Giardino, è un perfetto equilibrio tra lago, montagna e pianura».

«Abbiamo scelto di celebrare due luoghi simbolo della città, il Sacro Monte e il lago di Varese – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – per il percorso regionale che vuole accompagnare il territorio al grande appuntamento dei Giochi Olimpici. Due eccellenze del nostro territorio e due luoghi che bene rappresentano la vocazione di Varese per lo sport e il turismo, accendendo i riflettori sulle bellezze naturali e culturali più suggestive. Una giornata che mette in calendario tantissime attività all’insegna dello sport all’aria aperta, con musica, itinerari naturalistici ed eventi adatti a diverse fasce di pubblico, valorizzando un patrimonio paesaggistico e culturale straordinario».

Il programma parte alle primissime ore del mattino con un concerto alla Schiranna: appuntamento alle 5.30 con Rock is Woman, un concerto per ammirare l’alba sul lago, in un’atmosfera intima e suggestiva. Un evento nell’ambito della rassegna Girovagando in musica organizzata dal Gruppo Caronte, che propone concerti che combinando la musica con la bellezza del paesaggio. Il programma prevede una scaletta composta da canzoni pop e rock che hanno per titolo esclusivamente nomi di donna: Layla di Eric Clapton, Michelle dei Beatles, Angie dei Rolling Stones, Sally di Vasco Rossi, Roxanne di Police, Marinella di De André, spaziando dal repertorio italiano a quello internazionale. Il concerto è gratuito e aperto a tutti. Alle ore 11. 30 ci sarà il taglio del nastro di E’ Va con il cuore, 7’ tappa del progetto regionale “Cuori Olimpici”.

Si prosegue con le tante attività culturali, sportive e di intrattenimento che vedono protagonista il lago di Varese con l’evento Vivilago 2025, con iniziative che per tutto il weekend del 5 e 6 luglio, dalle 10.00 fino a sera, animeranno la sponda varesina del bacino lacustre. L’evento è organizzato con la collaborazione di Lions Club Varese Sette Laghi e propone un programma intenso all’insegna dello sport all’aria aperta. Da non perdere la Dragon boat experience, un’esperienza con canoe a 10 o 20 posti. Ci saranno sfide sportive a pallavolo, handbike in collaborazione con la PolHa Varese, poi corsi di pilates, yoga, ginnastica all’aperto, ballo, mini basket, tante attività per i bambini con il coinvolgimento della Casa del Giocattolo Solidale. Spazio anche alle esibizioni delle scuole di danza e alla musica live con la band Megamax che suonerà sabato dalle ore 21.00. Ma Vivilago è anche cuore e solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla PolHa Varese e altre associazioni del territorio, supportando importanti realtà di volontariato e la formazione di campioni paralimpici. “Siamo orgogliosi di presentare Vivilago 2025 in connessione con l’iniziativa Cuori Olimpici – dicono Luca Damigiano e Pietro Cirrincione del Lions Club Varese Sette Laghi – per un evento che unisce divertimento, sport, cultura e beneficenza per il nostro territorio e con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sull’ambiente e sulla salute del Lago di Varese. Quest’anno il programma è eccezionalmente ricco con musica, le esperienze sul lago e attività per tutta la famiglia”.

Altro luogo protagonista dell’iniziativa è il Sacro Monte, che ospiterà un concerto diffuso: dalle 17:30 alle 20:00 ci saranno interventi musicali alla Terrazza del Mosè, in cima alla Via Sacra. Saranno presenti Raffaele Kohler con la sua street band, il cantautore Alessandro Sipolo, e il gruppo spagnolo El Pony Pisador. L’iniziativa del Comune di Varese rientra nel progetto “Da Globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”, sostenuto dal Ministero del Turismo e volto alla valorizzazione dei Comuni nel territorio del Sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”. In caso di maltempo gli interventi musicali si svolgeranno in Sala Montanari.

Durante la giornata saranno inoltre proposti al pubblico 2 itinerari sportivi. Dal borgo al lago è una camminata guidata dal Sacro Monte alla Schiranna. Un percorso che parte alle 8.00 dal Sacro Monte per raggiungere a piedi il lago, con una durata prevista di circa tre ore e mezza, passando per il Viale delle Cappelle, lo storico borgo di Velate con la sua torre, le vie di Casciago fino a Mustonate. Un percorso adatto a chi è abituato a camminare ed è allenato, all’insegna della cultura, della natura e dello sport. Anche questa iniziativa rientra nel progetto Da Globale a locale. La partecipazione è gratuita e aperta tutti, con prenotazione richiesta. Info e prenotazioni: 366 4774873, info@sacromontedivarese.it.

Il secondo itinerario è Passi di benessere, una camminata naturalistico-sportiva lungo la pista ciclabile del Lago di Varese. Il percorso è aperto a tutti e adatto a ogni età e livello di preparazione fisica. Si parte dal Parco Luigi Zanzi alla Schiranna alle ore 19:00, per raggiungere Buguggiate e poi fare ritorno. Durante il cammino sono previste piccole soste dedicate allo stretching, ginnastica soft e a attività posturale dolce. Ogni partecipante avrà delle cuffie che saranno consegnate alla partenza per immergersi in un’esperienza sonora più coinvolgente. La partecipazione all’iniziativa è gratuita con iscrizione richiesta per garantire la disponibilità delle cuffie. Si raccomanda un abbigliamento comodo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento è annullato. Prenotazioni sul portale di Varese Corsi.

​La giornata è organizzata in collaborazione con Lions Club Varese Sette Laghi, Varese Corsi e associazioni impegnate nella promozione di attività culturali.

«Questa tappa ha un significato speciale anche perché si svolge nella città natale del nostro Presidente Attilio Fontana – conclude Mazzali – A lui desidero rivolgere un ringraziamento sincero per aver creduto nel progetto Cuori Olimpici, per aver investito visione e risorse, e per aver immaginato una Lombardia dove ogni provincia, da Mantova a Sondrio, potesse sentirsi parte dell’avventura olimpica. Un grazie altrettanto doveroso va all’Amministrazione comunale di Varese e a tutto il territorio, che hanno saputo valorizzare e preparare con competenza e passione questa importante tappa del percorso. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non saranno solo un evento sportivo, ma un’occasione per mostrare al mondo la grande bellezza della Lombardia. L’auspicio è che anche Varese possa brillare agli occhi del turismo internazionale. E magari, un giorno, perché no, diventare sede di una futura edizione dei Giochi. Perché quando visione, territorio e istituzioni lavorano insieme, il cuore della Lombardia batte più forte».