“Salta” il buono pasto per le addette alle pulizie a Malpensa, presidio e corteo in aeroporto

“Salta” la trattativa sul buono pasto a Malpensa: Filcams Cgil Varese ha annunciato l’apertura dello stato di agitazione e la convocazione di un’assemblea sindacale all’aeroporto principale di Milano, in due momenti al Terminal 1 e al Terminal 2

La questione riguarda la definizione del valore di buono pasto da riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nei servizi di pulizia. della Dussmann Service. L’altro tema è il trattamento economico del lavoro domenicale.

L’assemblea sindacale retribuita si terrà mercoledì 2 luglio in due fasce orarie: dalle 13.00 alle 14.00 per chi conclude il turno, e dalle 14.00 alle 15.00 per chi lo inizia.

Nella stessa giornata, dalle 13.00 alle 15.00, è poi previsto un presidio con volantinaggio nello spiazzo coperto antistante il parcheggio operatori (Porta 1, Arrivi Terminal 1), con corteo-manifestazione mobile all’interno dell’aeroporto.