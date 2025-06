“No al 5G vicino a casa mia”, iI sindaco di Saltrio aggredito alla festa degli Alpini

Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di domenica 29 giugno a Saltrio, al termine della locale Festa degli Alpini. Intorno alle 23.45, mentre si stava avviando verso la propria auto, il sindaco del paese Maurizio Zanuso è stato aggredito fisicamente da una persona a lui conosciuta.

Secondo quanto appreso, l’aggressore – un uomo nato nel 1960 – si sarebbe avvicinato al primo cittadino per poi colpirlo con pugni, graffi e strattonamenti. Il sindaco è stato anche buttato a terra e afferrato al collo, riportando lesioni fortunatamente non gravi: è stato medicato al pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni, «Ma fortunatamente non c’è nulla di rotto, a parte i miei occhiali» ha dichiarato il primo cittadino.

L’episodio non è stato riconducibile a un gesto improvviso o legato all’abuso di alcol. L’aggressione avrebbe infatti un movente preciso: l’opposizione dell’uomo all’installazione di un’antenna 5G nei pressi di una sua proprietà. Il tema era già stato oggetto di discussione sia in contesti privati sia durante il consiglio comunale, e secondo quanto riferito, l’aggressore aveva in passato più volte espresso la sua contrarietà.

Quella serata era già cominciata male, visto che l’aggressore aveva esordito minacciando il sindaco. La situazione è degenerata quando, al termine della serata, Zanuso si stava recando alla propria automobile: è stato in quel momento che l’uomo lo ha affrontato fisicamente.

Il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti. L’ipotesi di reato è aggressione aggravata ai danni di un pubblico ufficiale.