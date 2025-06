Samarate realizza l’aula “palloncino blu” nel ricordo di Stefania Trovato

Un grande gesto di amore collettivo ha portato a un risultato concreto: si chiamerà “Palloncino blu” l’aula multisensoriale dedicata a bambini e ragazzi autistici all’interno della scuola secondaria Padre Daniele di Samarate, grazie alla generosità della comunità e al ricordo vivo di Stefania Trovato, scomparsa prematuramente all’età di 41 anni per un tumore al seno.

Stefania era una mamma, moglie, amica e figura molto attiva nella vita cittadina: collaborava con la Pro Loco, con l’associazione Sarà Pink ODV e con diverse realtà scolastiche legate ai suoi due figli. Il suo sogno era dare vita a uno spazio inclusivo, capace di offrire supporto sensoriale e relazionale ai più piccoli. Oggi quel sogno è diventato realtà.

Determinante è stata la mobilitazione della famiglia, di Sarà Pink ODV e di tre amiche speciali (Cristina, Michela e Melissa) che l’hanno voluta ricordare con un’iniziativa concreta. Le donazioni raccolte durante il funerale attraverso i canali ufficiali della Sarà Pink ODV e il successo dell’evento benefico “Aperitivo in Rosso”, svoltosi sabato 21 giugno presso il Cristian Bar di San Macario con oltre 200 partecipanti, hanno permesso di superare l’obiettivo economico, raggiungendo la cifra di 11.200 euro.

L’aula sarà accessibile a tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Manzoni: infanzia Bruno Munari, primaria De Amicis di Verghera, primaria Manzoni e la secondaria Padre Daniele. Lo spazio sarà dotato di strumenti e materiali adeguati a stimolare, rassicurare e sostenere i bambini con bisogni educativi speciali. I lavori sono in programma già per questo anno e l’aula sarà presto disponibile. La scelta del nome? È la canzone preferita di Marco, figlio di Stefania, che parla di serenità e gioia.

«L’entusiasmo di Stefania non si esaurirà mai: lei vivrà per sempre», afferma il marito Roberto, che ha deciso di destinare parte del ricavato dell’evento dello scorso sabato anche alla ricerca oncologica. Il suo contributo permetterà a molte donne di usufruire della “Senologia in Centro”, un’unità diagnostica mobile per la prevenzione del tumore al seno, che sarà presente alla Sarà Pink di settembre.

Il ricordo di Stefania continuerà anche con la quarta edizione della “Sarà Pink”, in programma il prossimo 28 settembre a Villa Montevecchio. L’evento sarà interamente dedicato a lei.

«Stefania ci ha dato tanto. Ha messo il cuore in ogni progetto. Vogliamo che ogni partecipante porti a casa un pezzetto della sua gioia e del suo amore», dichiara Sabrina Gemo, presidente di Sarà Pink ODV.

Le iscrizioni apriranno a breve. Tante le novità in arrivo e una madrina d’eccezione per un’edizione speciale, nel nome di chi ha sempre creduto nella forza della solidarietà.