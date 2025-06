Sanità territoriale: Laveno Mombello rafforza la prevenzione insieme a LILT

Si è tenuta sabato 21 giugno l’inaugurazione del sesto ambulatorio della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – per quanto riguarda l’Associazione Provinciale di Varese, Delegazione della Valcuvia. Un nuovo presidio sanitario aperto a Laveno Mombello che rafforza l’impegno del territorio nella prevenzione oncologica e nella diagnosi precoce.

Una collaborazione nata dal territorio – L’ambulatorio è situato nella frazione di Mombello ed è il frutto di una collaborazione avviata nel 2024 tra l’Amministrazione Comunale e la LILT, partita da un incontro pubblico dedicato alla prevenzione oncologica al quale avevano partecipato il dottor Ivanoe Pellerin, presidente di LILT Varese, il dottor Claudio Chini, direttore della Casa di Comunità di Laveno Mombello (ASST Sette Laghi), e l’assessore lavenese ai Servizi Sociali Elisabetta Belfanti.

«Da quattro anni promuoviamo la cultura della prevenzione sul territorio – ha ricordato l’assessore Belfanti – e l’apertura di un ambulatorio stabile è il coronamento di un percorso che ha incluso convegni, eventi e screening gratuiti. Si parte con visite specialistiche in ginecologia, urologia, pneumologia, senologia, dermatologia e cardiologia».

Spazi sanitari potenziati a Mombello – Fondamentale per la realizzazione del nuovo ambulatorio è stato il supporto della Laveno Mombello Srl, la società che gestisce le farmacie comunali. Gli spazi sono stati individuati all’interno degli ambulatori di proprietà della farmacia comunale di Mombello, già parzialmente attrezzati per l’attività sanitaria.

«Da tempo desideravamo attivare un poliambulatorio a Mombello – ha spiegato Maurizio Tassi, presidente della Laveno Mombello Srl – e l’occasione offerta da LILT ci ha permesso di integrare i servizi della farmacia con quelli dei medici di base e del pediatra già presenti. Ora abbiamo un punto di riferimento stabile e qualificato per la salute della comunità».

La missione della prevenzione – L’inaugurazione è stata accompagnata dalla presenza della clinica mobile LILT, che nella giornata di sabato ha effettuato screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. Le attività sono proseguite anche domenica 22 giugno in Piazza Caduti del Lavoro a Laveno. «Questa apertura consolida la presenza della LILT sul territorio – ha dichiarato il dottor Pellerin – ed è il sesto ambulatorio che realizziamo in provincia. Ogni nuova sede è un’opportunità concreta per salvare vite, grazie all’impegno dei volontari e al supporto delle istituzioni»

Un servizio essenziale per il territorio – Il sindaco Luca Santagostino ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Abbiamo trovato subito un terreno comune fatto di entusiasmo e spirito di servizio. In un momento in cui la sanità pubblica è in sofferenza, offrire un presidio di prevenzione e diagnosi come questo significa dare risposte reali ai bisogni dei cittadini, anche dei comuni limitrofi».