Sanpietrini staccati e resti di gavettoni: allarme maleducazione al Parco Mantegazza di Varese

Pochi giorni fa la segnalazione che qualcosa non andava, al Parco Mantegazza di Varese – quello che si trova a Masnago a pochi passi dal Castello e lungo la via Caracciolo – era arrivata da una delle persone più conosciute tra quelle che abitano in zona, Filippa Lagerbäck. La conduttrice televisiva aveva pubblicato sui social una stories – ripresa da Prealpina – in cui spiegava come diversi sanpietrini che lastricano i viali interni erano stati tolti dalla loro sede usati come “mattoncini del lego” da alcuni bambini con il beneplacito di genitori non esattamente educati.

Una denuncia alla quale si aggiunge, oggi, quella di una nostra lettrice che ha documentato la medesima situazione relativa alle pietre, oltre a una diffusa maleducazione di alcuni frequentatori del parco senza cura per l’ambiente né per la cosa pubblica. Anche in questo caso il dito è puntato verso quegli adulti che permettono tutto ai bimbi che frequentano l’area.

«Allego immagini dello stato di inciviltà che ho visto oggi pomeriggio sul viale e nelle zone verdi del parco – spiega la lettrice – Ragazzini lasciati liberi di lanciare sanpietrini staccandoli dal viale, oppure portati nel prato per costruzioni varie».

A questo si sommano i «resti di palloncini usati presumibilmente per fare i gavettoni. Li ho raccolti, ma tutto stava avvenendo senza il minimo controllo da parte di famiglie che neppure si capisce chi siano. VI invio queste foto – conclude e invito a fare in modo che la domenica persone così incivili vengano riprese e multate».