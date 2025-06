Santaromita e Cavallaro volano a Brenno Useria, podio Piede d’Oro per Laudi e Bianchi

L’unica gara serale prevista dal calendario del Piede d’Oro 2025 non tradisce le attese: 250 concorrenti al via (la metà dei quali iscritti al circuito podistico) e tanto spettacolo nella serata del 14 giugno a Brenno Useria, frazione di Arcisate, per la 5a edizione della Brennight allestita dalla Atletica Arcisate.

Gara breve – 6,5 chilometri il lungo, 4,5 il corto – ma complicata sia per la presenza degli sterrati (il 70% della distanza) sia per la salita di circa 400 metri che porta al Santuario del Monte Useria e caratterizza l’intera competizione. Terreno perfetto per Alessandro Santaromita e Letizia Cavallaro che hanno vinto la classifica assoluta rispettivamente in campo maschile e femminile.

Alle loro spalle tutti i migliori iscritti al Piede d’Oro. Tra gli uomini svetta Riccardo Laudi dell’Aermacchi che chiude in 25.46 bruciando di una manciata di secondi il tandem dell’Atletica Arcisate formato da Sandro Cavallaro e Guglielmo Fachini. Più staccato (26.39) il regolare Carlo Simone Prina dell’Arsaghese che ha preceduto Ferdinando Mignani (Cassano Magnago), all’arrivo in 27.08.

In campo femminile serata positiva per Ilaria Bianchi (Recastello Radici) che ha portato a termine la prova in 30.11 con un buon vantaggio su Elisabetta De Zulian (Arcisate, 31.49) a sua volta al traguardo con distacco su Cinzia Lischetti (Arsaghese). A seguire Silvia Ceresa (Mezzanese) e Marta Gioia (Joint RC).

La serale di Brenno – che si è disputata all’asciutto nonostante qualche nuvolone minaccioso – lascia ora il posto alla Life Run 10, prevista per domenica 22 giugno a Gallarate e 12a tappa stagionale sulle 17 previste dal calendario. L’organizzazione è affidata alla Nuoto&Fitness Varese per quella che è l’ultima prova del mese.