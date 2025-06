“Saronno su Carta”, antichi documenti raccontano la città nella Settimana degli Archivi

Ha preso il via ieri e proseguirà fino a sabato 21 giugno l’iniziativa “Saronno su Carta”, organizzata dal Comune e da varie realtà cittadine in occasione della Settimana Internazionale degli Archivi.

Per tutta la settimana sarà possibile visitare vari archivi saronnesi, un’opportunità interessante per scoprire la storia e la cultura di Saronno attraverso documenti storici e testimonianze archivistiche. l’iniziativa si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio documentale, un aspetto fondamentale per la cultura e la storia locale.

Le visite guidate, organizzate con il patrocinio del Comune di Saronno, permetteranno ai partecipanti di esplorare documenti preziosi e racconti affascinanti legati alla città. Ogni giorno, un archivio diverso aprirà le sue porte, offrendo una panoramica su vari aspetti della storia di Saronno, con aneddoti e curiosità. Ogni archivio racconta una parte fondamentale della memoria storica di Saronno, dalle tradizioni religiose alle istituzioni cittadine, dalle testimonianze di volontariato alle collezioni private.

La settimana si è aperta con la visita guidata all’archivio della Croce Rossa e proseguirà con questo calendario:

Martedì 17 giugno: Visita all’Archivio del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, con appuntamento alle 21 in Viale Santuario 21.

Mercoledì 18 giugno: Il primo appuntamento è con l’Archivio Prepositurale Santi Pietro e Paolo, in Piazza Libertà 2, alle 21. Sempre alle 21, si potrà visitare l’Archivio dello Scautismo Saronnese, sempre in Piazza Libertà 2.

Giovedì 19 giugno: L’Archivio del Comune di Saronno, in Piazza Repubblica 7, sarà visitabile alle 14.30 e alle 16.

Venerdì 20 giugno: La visita all’Archivio Giuditta Pasta e la Collezione Cavallari, in Via Roma 20,inizia alle 21.

Sabato 21 giugno: Due appuntamenti con gli archivi: alle 18 si potrà visitare l’Archivio Zerbi in Viale Santuario 21, e alle 21 l’Archivio della Pretura – Mandamentale di Saronno, sempre in Viale Santuario 21.

Le visite sono gratuite. Maggiori informazioni e dettagli sul sito ufficiale del Comune di Saronno.

