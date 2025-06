Sax and Go: a Cassano Magnago e Varese la nona edizione della Festa d’Estate Saxofonistica

Torna anche quest’anno la Festa d’Estate Saxofonistica, giunta alla sua nona edizione e organizzata in concomitanza con la Festa della Musica, iniziativa nata in Francia nel 1982 e oggi celebrata in tutto il mondo. A Varese, questo appuntamento musicale è stato introdotto nel 2017 grazie all’impegno del Maestro Giuseppina Levato, direttrice dell’Ensemble de Saxophones e presidente della Sax Academy.

L’edizione 2025 si propone non solo di omaggiare il saxofono e le sue sfumature sonore, ma anche di valorizzare tutte le professionalità che rendono possibile la musica dal vivo, dai fonici ai tecnici di palco, passando per coloro che, dietro le quinte, contribuiscono alla riuscita degli eventi musicali.

Il programma artistico si presenta variegato e coinvolgente: si parte con Tutti insieme appassionatamente, un omaggio alla forza della musica condivisa, per poi spaziare tra i generi con brani come Sir Duke e una trascrizione della celebre colonna sonora del film Psycho di Alfred Hitchcock.

I protagonisti dei concerti saranno musicisti di tutte le età, dal più giovane – otto anni appena – a veterani con una lunga esperienza, uniti da un’unica grande passione. Le esibizioni promettono di emozionare sia il pubblico più esperto che chi si avvicina alla musica per la prima volta.

Due gli appuntamenti a ingresso libero previsti:

21 giugno ore 17:00 , Cassano Magnago, Villa Oliva – Parco della Magana, nell’ambito delle celebrazioni per il 125° anniversario del Corpo Musicale Cassanese ;

22 giugno ore 17:00, Varese, Arena Estate ai Giardini Estensi, location che da anni accoglie la manifestazione in una delle cornici più suggestive della città.

La Festa d’Estate Saxofonistica è pensata per tutti: appassionati di musica, famiglie, curiosi e cittadini. Un’occasione non solo per ascoltare buona musica, ma anche per condividere emozioni e vivere un momento di comunità.