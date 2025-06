Scappa di notte dall’ospedale di Saronno e viene recuperato in stato confusionale dalla Polizia locale di Origgio

Un uomo, dell’apparente età di 40 anni, che vagava in stato confusionale a Origgio è stato recuperato e messo in sicurezza dalla Polizia locale nel primo pomeriggio di oggi. A notarlo è stato un cittadino, sorpreso di vedere una persona camminare per strada con addosso i tipici indumenti di chi è ricoverato in ospedale.

Preoccupato dall’insolita scena, l’uomo ha chiamato la Polizia locale di Origgio che è subito intervenuta e lo ha portato al Comando di via Dante Alighieri.

Gli agenti non sono riusciti ad identificare la persona in difficoltà perché non parla italiano e in evidente stato confusionale e lo hanno affidato al personale della Croce Rossa di Misinto. Una serie di verifiche hanno infatti permesso di capire che l’uomo, ricoverato nella serata di ieri in Pronto soccorso all’ospedale di Saronno, si era allontanato volontariamente nella notte, facendo perdere le sue tracce. E all’ospedale di Saronno è stato riportato attorno alle 13,30 di oggi pomeriggio.