Scappano con lo scooter dalla Polizia Locale a Busto Arsizio. Fermati dagli agenti

Scappano all’alt della Polizia Locale, schivando gli agenti, ma vengono fermati dopo un inseguimento tra le vie del centro di Busto Arsizio e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

La mattinata di sabato è stata movimentata per gli agenti di Polizia Locale del nucleo di Pronto Intervento quando durante un posto di controllo di Polizia Stradale gli operatori hanno intimato l’alt ad uno scooter di grossa cilindrata con a bordo due persone.

Il conducente ha deciso di violare l’alt schivando gli operatori e mettendoli a rischio di essere investiti. La fuga è durata poco più di un km in quanto gli agenti li inseguivano a sirene spiegate riuscendo a bloccarli per le vie del centro cittadino che in quel momento era pieno di persone, facendo terminare così la folle corsa.

A bordo due soggetti stranieri con precedenti che venivano fotosegnalati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente oltre che altre violazioni legate alla fuga.

Solo pochi giorni fa gli agenti erano riusciti a rintracciare e fermare un’altra persona alla guida di un furgone senza patente che era fuggita dopo aver investito un anziano, senza prestare soccorso.