Schianto a Varese in viale Valganna: tre feriti e traffico in tilt

È accaduto tutto nel primo pomeriggio di giovedì poco dopo le 15 lungo viale Valganna a Varese dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento, provocando il ferimento di tre persone: una donna di 33 anni, una donna di 68 e una terza persona di 75 anni.

Le condizioni di una delle persone coinvolte sono apparse da subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento di un mezzo di soccorso avanzato in codice rosso. Le altre due sono state assistite in codice giallo da ambulanze di base. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di Varese, la polizia locale e le ambulanze.

L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale. Traffico fortemente congestionato.