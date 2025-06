Scolpire il mare è il nuovo percorso di scultura lignea per ragazi a Coquio Trevisago

Si può scolpire il Mare? È stato il poeta livornese Giorgio Caproni a suggerirci che il mare possa essere inteso come materiale da scolpire, con le bluastre schegge delle sue ire, le crestate di neve, i nastri d’alghe. “Scolpire il Mare” diventa così un corso di scultura lignea dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni in partenza sabato 7 giugno a Coquio Trevisago, per stimolare la loro creatività e la conoscenza dell’ambiente marino.

Certo, il Varesotto è a centinaia di chilometri dal mare, ma si tratta di una distanza solo geografica, perché anche Varese è sede dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Carlo Avegno – che proprio nel 2025 festeggia il 75° dalla sua fondazione.

Proprio in omaggio al Gruppo ANMI di Varese si terrà, a decorrere da sabato 7 giugno, il laboratorio di scultura lignea per ragazzi Scolpire il mare, presso la bottega artistica e con il maestro Sergio Terni, noto artista locale, autore del celebre “Bosco Incantato” di Cerro di Cocquio Trevisago (VA).

La bottega di Sergio Terni è in via Malgarini 20 a Caldana di Coquio Trevisago e i laboratori si terranno tutti i sabato pomeriggio di giugno,dalle ore 15 alle 17.

Per ulteriori informazioni e per compilare il form dell’iscrizione è sufficiente collegarsi a QUESTO LINK