Scontro tra auto e moto, feriti due diciassettenni ad Arcisate

Due giovani di 17 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ad Arcisate poco prima delle 23 di giovedì 12 giugno, in via Giacomo Matteotti. Coinvolti nello scontro un’auto e una moto.

Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti tre mezzi di emergenza, tra cui due ambulanze di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello attivati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Le condizioni dei due diciassettenni hanno richiesto il trasporto in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.

I carabinieri della Compagnia di Varese sono intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico nella zona, rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. Nessuno dei due giovani sarebbe in pericolo di vita.