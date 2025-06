Scontro tra un’auto e una moto sulla Briantea a Malnate, 23enne in ospedale

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale un ragazzo di 23 anni coinvolto nello scontro tra un’auto e una moto nella mattinata di martedì 3 giugno a Malnate. L’incidente è avvenuto in via Varese, sul tratto della Statale Briantea tra il lavatoio e la curva “dei Vagunei”, sotto la chiesetta di San Matteo.

I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e un’auto medica a supporto. Sulla tratta si sono creati incolonnamenti.