Scopri il mondo nascosto delle foglie: un laboratorio per esploratori della natura

Chiamata a raccolta per tutti gli appassionati della natura, delle piante, delle foglie. Appuntamento a Varese per sabato 21 giugno

Sei appassionato di natura, piante e foglie?

Sabato 21 giugno, dalle 15 alle 16.30, presso il Parco Mantegazza del Castello di Masnago, chiamata a raccolta per tutti gli appassionati della natura, delle piante e delle foglie.

Se hai più di 7 anni, raccogli 5 foglie di diverso tipo e portale con te al Thinker Lab. Le potrai studiare con l’esperta Ania, analizzarle al microscopio, usarle per iniziare a creare il tuo erbario e imparare tutto ciò che serve per diventare un apprendista botanico.

In caso di pioggia o di previsioni di maltempo, gli organizzatore contatteranno gli iscritti e l’evento si svolgerà presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min).

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 16 euro da versare in loco (14 euro per fratelli/sorelle).

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!