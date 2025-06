Se la prende con i vigili sui social dopo la multa: denunciato per diffamazione a Sesto Calende

Quella multa, proprio, non gli era andata giù. E tornato a casa si è collegato ai social network e ha pubblicato una foto (con raffigurato un agente di cui non si vede il volto, ma con particolari che sono riconoscibili) accompagnata da una serie di lamentele verso l’accaduto e verso chi, quella multa, gli aveva affibbiato nel centro storico di Sesto Calende.

Un comportamento che però è costato caro a un uomo cui ora è stata notificata una denuncia per diffamazione con tanto di aggravanti secondo l’articolo 595 del codice penale, con la possibilità della richiesta dei danni in sede civile da parte dell’agente coinvolto e del Comando stesso della Polizia Locale di Sesto Calende.

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi preceduti dal casus belli: il protagonista della vicenda era infatti entrato in sella al suo ciclomotore all’interno dell’area pedonale creata in occasione del mercato cittadino. Dopo aver superato due transenne l’uomo è stato fermato e multato da una delle pattuglie della Polizia Locale in servizio. Arrabbiato per l’accaduto, il motociclista si è sfogato sui social utilizzando uno dei gruppi Facebook più numerosi e frequentati e pubblicando una fotografia che ha fatto scattare la denuncia.

Il presidio del mercato è una delle attività svolte nel centro storico da parte dei vigili sestesi che al mercoledì chiudono l’area interessata dai camion degli ambulanti dalle 6 del mattino alle 15, per consentire ai commercianti di smontare le strutture e ripartire e agli operai di effettuare le pulizie.

Sempre in questi giorni, gli uomini della Polizia Locale di Sesto sono stati impegnati in altri interventi al di fuori della routine. Un’altra denuncia è stata spiccata nei confronti di un uomo multato per aver parcheggiato negli stalli dedicati al carico e scarico merci. Dopo aver ritrovato il foglio con la contravvenzione, l’automobilista ha insultato gli agenti in servizio e, alla richiesta di favorire i documenti, ha cercato di farsi largo spintonando i vigili e colpendoli alle gambe.

Un ulteriore intervento è infine avvenuto questa mattina – venerdì 27 – quando, grazie alla segnalazione di un cittadino – è stata ritrovata un’automobile che era stata rubata nei giorni scorsi ed era stata abbandonata nei pressi del confine con Golasecca.