Se quattro vi sembran pochi: a Materia il racconto dei beni Unesco del Varesotto

Quattro meraviglie, quattro storie, quattro luoghi che raccontano la bellezza e la complessità del nostro territorio. Giovedì 12 giugno alle 21.00, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) ospita una serata dedicata ai beni Unesco del Varesotto, un patrimonio a due passi da casa che merita di essere conosciuto e vissuto.

L’incontro, dal titolo evocativo “Se quattro vi sembran pochi: i beni Unesco del Varesotto”, è un invito a guardare con occhi nuovi i tesori che impreziosiscono la nostra provincia: il Sacro Monte di Varese, Castelseprio e il Monastero di Torba, il Monte San Giorgio e le palafitte preistoriche del Lago di Varese.

A guidare il pubblico in questo percorso ci saranno Elena Castiglioni, archeologa e anima di Archeologistics, realtà attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale, e Marco Crepaldi, amministratore delegato della Fondazione ICMA e direttore organizzativo del BAFF – Busto Arsizio Film Festival, da anni impegnato nella promozione culturale del territorio.

Sarà un’occasione per scoprire cosa significa avere quattro siti Unesco così vicini, ma anche per interrogarsi sul valore che diamo ai luoghi che ci circondano. Perché spesso ciò che sembra ordinario è, in realtà, straordinario.