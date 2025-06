Seconda prova di maturità, Cicerone, Cartesio, IA tra le tracce dell’esame 2025

Giovedì 19 giugno 2025 si è tenuta la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, quella che accerta le competenze sulle discipline d’indirizzo. Le tracce, pubblicate questa mattina, confermano un ritorno ai classici con alcune novità significative, in particolare per gli istituti tecnici.

Le materie nei licei

Liceo Classico: protagonista indiscusso il Latino, con una versione dal De Amicitia di Cicerone. È la 17ª volta dal 2009 che Cicerone viene scelto per la prova.

Liceo Scientifico: la prova è di Matematica, studi di funzione sulla circonferenza e quesiti di matematica, arricchita da citazioni di filosofi e artisti come Cartesio, Platone, Boccioni e lo stesso Cicerone.

Liceo Linguistico: come previsto, la traccia verte su Lingua e cultura straniera 1; per l’inglese, è stato scelto un brano della scrittrice britannica Hilary Mantel.

Liceo delle Scienze Umane: la prova richiedeva un elaborato interdisciplinare tra antropologia e sociologia.

Liceo Artistico: le Discipline progettuali hanno avuto come punto di partenza suggestioni tratte da “La cura” di Franco Battiato e da riflessioni di Kofi Annan, soprattutto per gli indirizzi audiovisivo e multimediale.

Tra gli istituti tecnici per Informatica e Telecomunicazioni: tema di grande attualità per la prova di Informatica, incentrata sull’uso dell’intelligenza artificiale per il contrasto alle fake news.