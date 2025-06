Sedicenne ubriaco rapina un coetaneo e aggredisce i carabinieri nel centro di Gallarate: arrestato

Una notte movimentata in centro città si è conclusa con l’arresto in flagranza di un sedicenne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è accusato di aver rapinato un coetaneo italiano, sottraendogli cellulare, denaro, sigaretta elettronica e persino il drink che stava bevendo.

I fatti sono avvenuti sabato notte tra piazza San Lorenzo, via XX Settembre e piazza Risorgimento, fuori dal centro pedonale, via di passaggio. Diverse chiamate al 112 segnalavano la presenza di un ragazzo ubriaco che lanciava bottiglie contro le auto.

Quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti, il sedicenne ha opposto resistenza, insultandoli e tentando di aggredirli.

In caserma, poco dopo, si è presentata la vittima della rapina, accompagnata dalla madre. Il racconto ha permesso di ricostruire rapidamente l’accaduto e recuperare la refurtiva, per un valore complessivo di circa 800 euro.

Il giovane tunisino era già stato denunciato pochi giorni prima per un tentato scippo ai danni di un turista. Ora si trova al centro di prima accoglienza “Cesare Beccaria” di Milano, in attesa delle decisioni della magistratura minorile. I carabinieri hanno anche richiesto alla Questura l’emissione di un Daspo urbano che gli vieti l’accesso al centro cittadino.

La zona tra piazza San Lorenzo e piazza Risorgimento rimane sempre piuttosto “animata”: fuori dal centro storico, è però spesso teatro di intemperanze, tanto che vie e piazze erano state incluse nell’ordinanza anti-alcol sperimentate in passato e nella “ordinanza antimaranza”. Solo quest’ultima è stata stoppata dal Prefetto a maggio e oggi è applicata dalla sola Polizia Locale solo rispetto al divieto di alcol (come in passato) mentre non è applicabile nella parte che vietava l’assembramento.