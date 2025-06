Servizio civile, 20 nuove posizioni in provincia di Varese nei progetti di Associazione Mosaico

Con un mese di anticipo rispetto alla scadenza prevista, Associazione Mosaico ha presentato al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale i progetti per il prossimo bando. Complessivamente, l’associazione ha messo in campo 554 posizioni in tutta la Lombardia, di cui 20 in provincia di Varese.

I posti disponibili sono distribuiti in vari settori di intervento, riflettendo la volontà di offrire un servizio che sia al tempo stesso utile al territorio e formativo per i giovani coinvolti. Nel dettaglio, sette posizioni riguardano il settore dell’Assistenza, con progetti rivolti sia ad adulti e anziani in situazioni di disagio (tre posti) che a minori e giovani a rischio di esclusione sociale (quattro posti).

Altre sette posizioni sono previste nel settore dell’Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. Qui, le attività spaziano dal tutoraggio scolastico (due posizioni), alla promozione del turismo sostenibile (due posizioni), fino a iniziative legate allo sport e all’inclusione sociale, comprese due posizioni dedicate agli sportelli informativi.

Infine, sei giovani volontari potranno impegnarsi nel settore del Patrimonio storico, artistico e culturale: quattro in attività di cura e conservazione delle biblioteche e due nella valorizzazione del sistema museale, pubblico e privato.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, il presidente di Associazione Mosaico, Claudio Di Blasi, ha presentato anche una novità importante: «Quest’anno abbiamo deciso di riservare alcune posizioni a giovani con minori opportunità economiche. Riteniamo fondamentale offrire a tutti le stesse possibilità, perché la crescita personale e professionale deve essere accessibile e inclusiva».

Mosaico progetta ogni iniziativa in base alle esigenze degli enti pubblici e privati non profit del territorio, permettendo così ai giovani di essere parte attiva di un sistema che eroga servizi essenziali alla comunità. Il bando sarà destinato a ragazze e ragazzi maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni.

«Il nostro auspicio – conclude Di Blasi – è che tutti i progetti vengano approvati e finanziati, così da poter offrire a un numero sempre maggiore di giovani l’opportunità di mettersi in gioco, imparare e contribuire concretamente al proprio territorio».