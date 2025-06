Sesto Calende dice addio a Giovanni Bosaia: «Il “nonno giornalaio” che regalava informazione e buon umore»

È una Sesto Calende commossa quella che oggi, sabato 21 giugno, ha salutato Giovanni Bosaia, storico edicolante di Piazza Garibaldi scomparso mercoledì 18 giugno all’età di 81 anni. Una figura entrata nel cuore di generazioni di sestesi, ricordata con affetto anche dal Elisabetta Giordani .

«Giovanni, per tutti semplicemente Bosaia, non era solo un commerciante — il ricordo del sindaco — ma un punto di riferimento, una presenza costante e rassicurante nella quotidianità di tantissimi sestesi. La sua edicola era un angolo di paese, dove ogni giorno Giovanni dispensava un sorriso, una parola gentile, una battuta, un aneddoto. Momenti di scambio che andavano ben oltre la semplice transizione di vendita del giornale. Per anni è stato il testimone delle nostre mattine, regalandoci non solo l’informazione, ma tanto buon umore e affetto nei confronti dei bambini, lo chiamavano affettuosamente “nonno Giovanni” o “nonno giornalaio”».

La dedizione al lavoro, la disponibilità instancabile e quel calore umano hanno fatto di Giovanni Bosaia una figura amata all’intera città, dai più piccoli agli anziani. Lo scorso settembre, come ha ricordato Giordani, «ho avuto l’onore di conferirgli la benemerenza civica di Sesto Calende. Ricordo ancora il suo stupore e il suo imbarazzo nel ricevete tale riconoscimento. Per lui era semplicemente il suo dovere».

«La sua assenza si farà sentire profondamente — ha concluso il sindaco — ma il ricordo della sua gentilezza rimarrà sempre impresso nei cuori di tutti noi».