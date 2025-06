Settant’anni di impegno silenzioso per l’Italia del lavoro

In occasione del concerto per la Festa della Repubblica, è intervenuto Emilio Frascoli, Console dei Maestri del Lavoro per la provincia di Varese, una federazione che, in tutta Italia, conta oltre ventimila volontari. Frascoli nel suo discorso ha sottolineato il valore fondante del lavoro nella nostra Repubblica, rendendo omaggio ai neo insigniti della Stella al Merito e celebrando il 70° anniversario del Consolato varesino.

È per me un grande onore rappresentare il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Varese in questa prestigiosa cornice di Santa Caterina del Sasso, in occasione del concerto per la Festa della Repubblica. Il 2 giugno ci richiama al momento fondante della nostra democrazia, quando il popolo italiano scelse la Repubblica, basata sui valori della libertà, dell’unità e – come ci ricorda l’articolo 1 della nostra Costituzione – sul lavoro. E proprio per questo, è particolarmente significativo che oggi venga conferito un riconoscimento ai Neo Maestri del Lavoro, decorati con la Stella al Merito il 1° maggio scorso al Conservatorio Verdi di Milano. Quest’anno, è per noi particolarmente significativo: ricorre il 70° anniversario della fondazione del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Varese. Un traguardo che ci emoziona e ci responsabilizza. Sono settanta anni di impegno silenzioso, coerente, radicato nei valori della Repubblica e della nostra Costituzione: il lavoro come diritto, come dovere, come espressione di dignità personale e coesione sociale.

Chi sono i Maestri del Lavoro?

Sono donne e uomini che non cercano riflettori, ma che rappresentano con discrezione e coerenza i valori fondanti della nostra società. Ricevono questa onorificenza con decreto del Presidente della Repubblica, non per un successo effimero, ma per una vita intera spesa con passione, impegno, etica e competenza. Lavorano in punta di piedi ma con la schiena dritta, contribuendo ogni giorno allo sviluppo delle aziende, alla crescita dei colleghi e al bene comune. E oggi, il loro contributo continua: sono testimoni attivi nelle scuole, grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Territoriale. Solo quest’anno abbiamo incontrato oltre 1200 studenti in 70 classi delle scuole secondarie di secondo grado, portando testimonianze vere: fatica, soddisfazione, ostacoli superati, relazioni costruite nel tempo. E abbiamo ricevuto, in cambio, ascolto, domande, attenzione e tanti applausi.

Come ci ricorda spesso il Presidente Mattarella: Il lavoro non è solo una fonte di reddito. È prima di tutto dignità, realizzazione personale, legame con la comunità. E noi, con umiltà, cerchiamo ogni giorno di essere testimoni di questa verità semplice e potente. Ai nostri concittadini oggi premiati, dico con orgoglio: portate con fierezza questa Stella. È il simbolo di un’Italia che lavora in silenzio, costruisce nel quotidiano e crede nel valore della competenza e dell’onestà.

Buona Festa della Repubblica a tutti. Viva la Repubblica, viva l’Italia!