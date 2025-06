Sguardi sull’acqua, l’arte di Manuela Chinetti in mostra al Monastero di Cairate

La Pro Loco di Cairate, con il patrocinio del Comune di Cairate, del Monastero di Cairate e dell’associazione culturale “La Tavolozza”, è lieta di invitarvi alla mostra personale di pittura di Manuela Chinetti, intitolata “Sguardi sull’acqua”.

L’esposizione sarà ospitata presso l’affascinante cornice del Monastero di S. Maria Assunta di Cairate (VA), situato in Piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida. L’inaugurazione è prevista per sabato 21 giugno 2025, e la mostra rimarrà visitabile fino a domenica 6 luglio.

Con la delicatezza che contraddistingue il suo linguaggio pittorico, Manuela Chinetti accompagna il visitatore in un percorso visivo e poetico attorno al tema dell’acqua, elemento fluido e simbolico, capace di riflettere emozioni, paesaggi e stati d’animo.

Orari di apertura:

Sabato: 14:30 – 18:30

Domenica: 10:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30

L’ingresso alla mostra è libero.