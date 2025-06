Si chiama Emanuele Mirti l’uomo arrestato per l’omicidio di Busto Arsizio avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 25 giugno in via Milano (nella foto).

L’uomo è stato sottoposto nella notte a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio volontario del commerciante Davide Gorla, 65 anni assassinato a coltellate nella sua attività commerciale, una cartoleria nel centro città.

Il sospettato, ripreso in più occasioni dalle telecamere, è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato – squadra Mobile e del Commissariato di Busto Arsizio coordinato dal vice questore aggiunto Cristian Piron – mentre si trovava nella sua casa di Castellanza,

Cinquant’anni, operaio, incensurato, non avrebbe ammesso le sue responsabilità nel corso dei primi interrogatori. Non si trova per ora la maglietta che l’uomo indossava al momento dell’omicidio e che si pè cambiato a poche centinaia di metri dalla via Milano, ripreso da una telecamera.

Non si trova nemmeno l’arma del delitto, un coltello utilizzato per colpire probabilmente più volte l’imprenditore, trovato ferito mortalmente dietro il bancone della cartoleria Lineacontinua intorno alle 18 di ieri.