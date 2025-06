Si corre “Tra Ville e Giardini”, la corsa al tramonto più amata a Varese

Venerdì 6 giugno serata di gala per le strade varesine. Torna infatti la Tra Ville e Giardini, prova nazionale Fidal su 12,8 km che festeggerà la sua edizione numero 12.

Anche quest’anno si stanno profilando grandi numeri di partecipazione per la corsa varesina, che come da tradizione si svolgerà di sera. La prova allestita dall’Asd Runner Varese è ormai una classica nella cerchia delle kermesse al tramonto che caratterizzano l’estate podistica e per questo arrivano partecipanti un po’ da tutto il Nord e non solo.

Tra i nomi di maggior spicco compare il kenyano Peter Wahome Murithi, del club austriaco Run2gether che ii più attenti ricorderanno terzo lo scorso anno alla Maratona di Palermo. Il corridore africano, con un personale di 1h01’55” sulla mezza maratona è il favorito della corsa ma di qui a venerdì molto potrebbe cambiare. Non mancherà però all’appello Ferdinando Mignani, storico vincitore della prima edizione e che non è mai mancato all’appuntamento. Fra le donne attenzione alla presenza dell’ex campionessa italiana di maratona Claudia Gelsomino. Lo scorso anno la prova ha fatto registrare i successi di Federico Pisani in 40’14” (si correva su 11,5 km) e Francesca Canale in 51’24”.

La partenza verrà data alle 20 in punto dall’inconfondibile scenario dei Giardini Estensi. Iscrizione ancora possibile al costo di 15 euro entro giovedì alle 12 sulla piattaforma www.endu.net Venerdì si potrà aderire sul posto a 20 euro, a partire dalle ore 18:15.

Verranno premiati i primi 5 classificati assoluti e i primi 3 di categoria. Oltre alla prova competitiva, è prevista anche la non agonistica di 7,6 km con inizio alle 20:05, mentre prima della partenza, alle ore 19:30 si terrà il “Minigiro” riservato ai più piccoli.

Anche quest’anno la Tra Ville e Giardini sarà legata a un progetto benefico: parte del ricavato andrà ad Amico Fragile OdV, associazione di volontariato che festeggia i suoi 15 anni di vita per fornire assistenza socio-sanitaria multidisciplinare e tutela a chi è vittima di violenza di genere, bullismo e cyber bullismo.

Per informazioni: Runner Varese.