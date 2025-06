Si è chiuso a Varese il meeting del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, Giorgetti: “Restare uniti per essere incisivi”

Per due giorni Varese è stata il centro del confronto internazionale su economia, clima e competitività europea.

Si è infatti svolta a Villa Ponti la settima edizione della Costituency del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, alla presenza di ministri delle Finanze, governatori di banche centrali e rappresentanti delle istituzioni economiche di sei Paesi europei.

A concludere i lavori, venerdì 27 giugno, è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

“Solo uniti possiamo essere incisivi”

«È di fondamentale importanza che i nostri Paesi, in questo periodo storico molto frammentato e incerto, rimangano uniti per far sentire la nostra voce – ha dichiarato Giorgetti –. Solo uniti possiamo essere forti e incisivi».

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno discusso di riforme per rafforzare la competitività europea e delle strategie per affrontare i cambiamenti climatici. Temi che, secondo Giorgetti, rappresentano le sfide cruciali del presente e del futuro.

Il modello italiano contro i rischi climatici

«Abbiamo avuto una sessione molto interessante sulla gestione del rischio di catastrofi – ha aggiunto il ministro –. In questo ambito abbiamo la possibilità di agire preventivamente per contenere i costi per il settore pubblico, ed è questo che ha spinto l’Italia a creare un sistema assicurativo per le imprese italiane a copertura dei rischi climatici. Spero che l’esperienza italiana possa essere utile a chi volesse introdurre un sistema simile nel proprio Paese».

Confronto franco e lontano dai riflettori

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, i ministri delle Finanze di Albania (Petrit Malaj) e San Marino (Marco Gatti), oltre a delegazioni da Grecia, Malta e Portogallo, i governatori delle rispettive banche centrali e i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale, guidati dal direttore esecutivo Riccardo Ercoli.

«Questi due giorni ci hanno dato l’opportunità di confrontarci in modo aperto e costruttivo, lontano dai riflettori – ha concluso Giorgetti –. Abbiamo ascoltato opinioni e proposte su temi chiave per il futuro del Fondo Monetario e della Banca Mondiale».