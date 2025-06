Si insedia l’Amministrazione comunale di Ilaria Pagani: il 30 giugno il primo Consiglio comunale

A due settimane dal ballottaggio vinto dal centrosinistra è tutto pronto per l’avvio della nuova Amministrazione comunale di Saronno. Il Consiglio comunale è stato convocato per lunedì 30 giugno alle 21 in Sala Vanelli, e sarà il primo nella storia cittadina ad essere presieduto da una sindaca.

Il nuovo Consiglio sarà a guida Pd con 10 consiglieri, a cui si affiancano in maggioranza tre consiglieri di Tu@ Saronno e due di Insieme per Crescere.

I consiglieri eletti che siederanno nei banchi della maggioranza sono per il Partito Democratico Lucy Sasso (227 voti); Francesco Licata (170 voti); Riccardo Giannoni (105 voti); Mauro Lattuada (95 voti); Simone Galli (94 voti); Mauro Rotondi (77 voti); Daniele Di Dio (77 voti); Chiara Angaroni (60 voti); Silvio Cantoni (56 voti); Roberto Spreafico (49 voti).

Tu@ Saronno porta in Consiglio Francesca Rufini (138 voti); Massimiliano D’Urso (77 voti); Maria Cornelia Proserpio (54 voti), mentre Insieme per Crescere sarà rappresentato Silvio Barosso (77 voti); Matteo Sabatti (69 voti).

La minoranza sarà guidata da Forza Italia, con Rienzo Azzi candidato sindaco, Agostino De Marco (286 voti) e Lorenzo Azzi (264 voti). Per Fratelli d’Italia siederanno in Consiglio Gianpietro Guaglianone (198 voti) e Marina Ceriani (92 voti). Per la Lega ci sarà il consigliere Raffaele Fagioli (118 voti). Per Obiettivo Saronno la candidata sindaca Novella Ciceroni e Luca Amadio (241 voti), mentre per Saronno Civica il candidato sindaco Augusto Airoldi.

L’ordine del giorno sarà quello tradizionale delle sedute di insediamento con le procedure amministrative indicate dalla legge, il giuramento del sindaco e la comunicazione della Giunta.