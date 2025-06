Silvia Priori firma a Napoli la nascita della rete Illumina, per la parità di genere nella cultura

È stata ufficialmente presentata a Napoli la rete nazionale ILLUMINA, una nuova iniziativa dedicata alla promozione della parità di genere in ambito artistico.

Tra le firmatarie dell’accordo anche Silvia Priori, attrice, regista e direttrice artistica della compagnia Teatro Blu di Cadegliano Viconago, che ha preso parte alla fondazione del progetto in qualità di cofondatrice.

«Voglio condividere questo momento particolare e importante che mi vede qui a Napoli inqualità di cofondatrice della Rete nazionale ILLUMINA per la parità di genere in campo artistico – ha spiegato Priori. – Un incontro che segnerà un punto di avvio di numerose progettualità artistiche contro la discriminazione di genere… progettualità che spero possano mettere in luce la donna, la sua femminilità, il suo sentire, la gentilezza e la grazia. Sono fiera di questo percorso che stiamo facendo insieme a tante artiste di tutta Italia».

Il viaggio a Napoli paer questa importante occasione si colloca a pochi giorni dal successo della Carmen ai Giardini Estensi, a Varese, che ha aperto l’edizione 2025 di Terra e Laghi Festival, e a pochi giorni dall’inizio, a Cadegliano Viconago, del Cadegliano Festival – Piccola Spoleto.