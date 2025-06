“Smile and Soul”: estetica, ispirazione e musica con CNA SNO Odontotecnici Lombardia a MalpensaFiere

Una mattinata all’insegna della bellezza, dell’arte e della musica ha animato sabato 28 il Centro Congressi di MalpensaFiere grazie all’evento “Smile and Soul”, promosso da CNA SNO Lombardia, la struttura di CNA dedicata agli odontotecnici e agli odontoiatri. L’iniziativa ha saputo fondere il rigore della tecnica con l’ispirazione artistica, offrendo un’occasione per riflettere sul valore della creatività anche nell’ambito dell’odontotecnica.

La sala gremita ha accolto i lavori aperti da Davide Farronato, professore associato del corso di Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università dell’Insubria. A seguire, la conversazione tra il Dottor Luca Dalloca e l’odontotecnico Roberto Iafrate ha catturato l’attenzione dei partecipanti: un confronto a due voci tra tecnica e visione, che ha messo in luce come la progettazione del sorriso richieda non solo competenze tecniche, ma anche intuito, senso dell’equilibrio e una profonda capacità di lettura del volto nella sua totalità.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, un inaspettato e apprezzatissimo finale musicale: i due relatori si sono infatti esibiti dal vivo insieme alla Silver Band, regalando al pubblico un concerto che ha chiuso l’incontro con un messaggio forte e chiaro – estetica e arte parlano la stessa lingua.