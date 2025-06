Soccorritori a Rescaldina per un neonato deceduto nella notte

Tragedia a Rescaldina dove nella notte appena trascorsa (tra venerdì 6 e sabato 7 giugno) è deceduto un neonato di un mese e mezzo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il piccolo che viveva con i genitori in una roulotte. La famiglia, infatti, lavora nel mondo dello spettacolo viaggiante.

Il fatto è stato rilevato dai carabinieri della Stazione Locale intervenuti sul posto. Non si sa ancora quali siano state le cause che hanno portato al decesso del neonato che sarà sottoposto ad autopsia. Non risultano responsabilità di terze persone e neppure patologie in corso, o per lo meno conclamate, ma solo le verifiche del caso potranno stabilire le reali cause della morte. Il decesso del piccolo è stato accertato in pronto Soccorso a Legnano dov’è arrivato alle 4 di questa mattina già in arresto cardiaco.