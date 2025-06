“Sole Nero – Il ciclo del carbonio” con Chimicazza al Campus Elmec di Brunello

Martedì 24 giugno al Campus Elmec Informatica di Brunello si terrà un evento dedicato all’energia rinnovabile e alla chimica verde, con il divulgatore Chimicazza. Il titolo dell’iniziativa è “Sole Nero – Il ciclo del carbonio” e avrà inizio alle 18.30. La serata si inserisce nel ciclo di eventi “Passion Time” promossi da Elmec, pensati per aprire le porte del Campus all’innovazione, alla cultura e alla condivisione delle conoscenze.

Clicca qui per prenotazione il tuo posto.

Un’occasione per celebrare 20 anni di impegno nelle energie pulite

In occasione del ventesimo anniversario di Elmec Solar, società del gruppo Elmec specializzata in impianti fotovoltaici, il Campus Elmec Informatica di via Pret 1 a Brunello ospiterà un evento speciale martedì 24 giugno a partire dalle ore 18.30.

L’iniziativa, dal titolo “Sole Nero – Il ciclo del carbonio”, vuole essere un momento di approfondimento e divulgazione sul tema della sostenibilità ambientale e dell’energia rinnovabile, con uno sguardo particolare al ciclo del carbonio, elemento chiave nelle dinamiche ambientali globali.

Un ospite d’eccezione per una serata tra scienza e divulgazione

Protagonista dell’incontro sarà Chimicazza, giovane e seguitissimo divulgatore scientifico, noto per il suo approccio originale alla chimica organica e alla cosiddetta chimica verde. Attraverso contenuti dinamici e accessibili, Chimicazza è diventato un punto di riferimento sui social per chi desidera comprendere meglio il ruolo della chimica nella transizione ecologica.

È un chimico e divulgatore scientifico nato con la missione di raccontare la chimica in modo diretto, accessibile e appassionante. Laureato in Chimica e da sempre interessato alla comunicazione, si impegna a rendere comprensibili i temi scientifici che influenzano maggiormente la nostra vita quotidiana, con particolare attenzione al mondo dell’energia.

Attraverso il progetto Chimicazza, affronta con rigore, chiarezza e spirito critico questioni legate alle fonti energetiche, alla transizione ecologica, al fotovoltaico e all’impatto ambientale delle nostre scelte. Il suo obiettivo è aiutare il pubblico a comprendere da dove proviene l’energia che utilizziamo, come si è generata e quale futuro ci prospetta.

Presenza attiva sui social, nelle scuole, nei media e agli eventi, Chimicazza è oggi una delle voci più riconoscibili e seguite della divulgazione scientifica italiana. Il suo stile, che coniuga competenza, passione e una brillante ironia, rende la scienza e l’energia un racconto vivo e accessibile a tutti.