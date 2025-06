Somma Lombardo, “Panzerotto al parco” per la Festa dell’Inclusione

Torna anche quest’anno a Somma Lombardo la Festa dell’Inclusione, un appuntamento – promosso da Ombre Rosse – che unisce convivialità, socialità e impegno civile. L’edizione 2025 della manifestazione si svolgerà da giovedì 26 a domenica 29 giugno presso il parco di corso Europa.

Il “Panzerotto al parco” è il grande protagonista: ogni sera, a partire dalle ore 19:00, sarà infatti possibile gustare i panzerotti e altre specialità in compagnia. Domenica, oltre alla consueta apertura serale, la festa si svolgerà anche a pranzo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Ombre Rosse – Ribelli e Sognatori, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e in collaborazione con Anffas Ticino e il gruppo Radici nel Fiume.

La Festa dell’Inclusione nasce con l’obiettivo di creare momenti di incontro aperti a tutta la cittadinanza, in un contesto accogliente e informale, nel refrigerio dato dalle piante del parco. Lo spirito che anima l’iniziativa è ben riassunto dal messaggio riportato sul manifesto: «La pace è un dovere e un diritto».

L’Associazione culturale Ombre Rosse è attiva sul territorio con iniziative che coniugano cultura, impegno civile e memoria storica. Nata come gruppo di persone accomunate da ideali antifascisti e democratici, l’associazione promuove eventi pubblici, cineforum, dibattiti e attività culturali volte a stimolare il pensiero critico e a rafforzare il senso di comunità.

Il motto “Ribelli e sognatori” che accompagna il nome del gruppo sottolinea la volontà di coniugare la memoria delle lotte per la libertà con l’immaginazione di un futuro più giusto e solidale. Proprio in quest’ottica si inserisce la Festa dell’Inclusione, che rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per creare legami tra le persone e rafforzare il tessuto sociale della città.

Anche per questa edizione, Ombre Rosse organizza la manifestazione in stretta collaborazione con i servizi del territorio. Un ruolo importante è svolto da Anffas Ticino, che da anni opera per l’inclusione delle persone con disabilità, e dal progetto Radici nel Fiume, realtà di integrazione sociale e lavorativa nato dentro Anffas.