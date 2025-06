Somma Lombardo saluta lo storico messo comunale Giacomo Vanetti: “Una vita al servizio della città”

Dopo 40 anni di servizio, il Comune di Somma Lombardo ha salutato con affetto e riconoscenza Giacomo Vanetti, storico messo comunale, che da domani inizierà una nuova fase della sua vita: la pensione.

La cerimonia di congedo si è svolta nella mattinata di oggi, in un clima di commozione e gratitudine. A nome dell’intera cittadinanza, il sindaco Stefano Bellaria ha consegnato a Vanetti un libro sulla città di Somma, accompagnato da un caloroso ringraziamento.

E l’affetto non è mancato anche nei commenti social, dove molti cittadini e colleghi hanno espresso la loro stima. Tra questi, anche l’ex sindaco di Cardano al Campo, Angelo Bellora, che ha voluto sottolineare le qualità professionali e umane di Vanetti: «Grande competenza e capacità di relazione, anche con gli uffici delle altre Amministrazioni. Mancherà a Somma. Un grande augurio di buona e meritata pensione».

Con il suo stile discreto e la profonda conoscenza del territorio, Giacomo Vanetti ha incarnato per quattro decenni il volto concreto dell’amministrazione pubblica, diventando per molti cittadini un volto familiare e rassicurante: ora si apre per lui un nuovo capitolo, fatto di riposo, tempo per sé e – si spera – tante nuove soddisfazioni personali.