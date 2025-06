Sorrisi in piazza con i nasi rossi: a Sesto Calende torna la Giornata del Naso Rosso

Domenica 8 giugno la centrale piazza De Cristoforis di Sesto Calende si colorerà di camici variopinti, nasi rossi e abbracci gratuiti. Dalle 10 alle 18, i clown volontari dell’associazione “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano ODV” animeranno il centro cittadino con giochi, balli, palloncini, truccabimbi e tanti sorrisi, per la ventunesima edizione della Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR).

L’evento, patrocinato dal Comune di Sesto Calende, è parte di una rete nazionale coordinata dalla federazione VIP Italia ODV, che quest’anno coinvolge oltre 70 piazze in tutta Italia. Alle 17:30 è prevista anche l’estrazione della lotteria benefica del Naso Rosso.

La Giornata del Naso Rosso è un momento pubblico per portare in piazza il significato del volontariato e del “vivere in positivo”, lo slogan che accompagna da sempre l’attività dei clown di corsia. I fondi raccolti andranno infatti a sostenere la formazione dei volontari, le missioni umanitarie all’estero e le tante attività portate avanti dalle associazioni VIP in tutta Italia.

Nata nel 2010, l’associazione Vip Verbano porta regolarmente i suoi volontari nelle corsie degli ospedali, nelle RSA, nelle comunità terapeutiche e nei centri di accoglienza della provincia di Varese. Oltre a portare sorrisi a chi soffre, i nasi rossi sostengono e collaborano con ADMO (Associazione Donatori del Midollo Osseo), cercando di divulgare il messaggio e sensibilizzando nuovi donatori. Infine, svolgono il “Progetto Scuola” per far conoscere il valore del Vivere In positivo ed il volontariato anche tra i più piccoli, i grandi di domani.