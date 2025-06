SOS debiti formativi estivi: niente paura, ci pensa il Centro Your Self School di Varese

La scuola sta ormai finendo ed è tempo di bilanci per le famiglie e per i ragazzi che hanno affrontato assieme con fatica un anno scolastico, confrontandosi con i doveri quotidiani, con le sfide e anche con sé stessi e mettendo a dura prova le famiglie rispetto alle varie esigenze e necessità scolastiche.

Non bisogna però perdersi d’animo: l’estate e qualche eventuale recupero da effettuare possono essere anche occasione di rafforzo della propria preparazione e di riflessione per acquisire con maggiore riflessione strategie di studio efficaci e per imparare a gestire efficacemente i tempi, le distrazioni e le priorità, utilizzando al meglio le proprie capacità.

Il Centro Your Self di via Sacco 4 a Varese, durante tutta l’estate si occupa di supporto allo studio, con lezioni, ripetizioni, corsi, aiuto compiti, percorsi per DSA, supporto al metodo di studio con tutor qualificati, professori e psicologi che lavorano in maniera sinergica per progetti di rafforzo della preparazione.

Il Centro è aperto tutta l’estate e offre supporto in tutte le materie: lettere, latino, greco, matematica, fisica, chimica, scienze, storia dell’arte, materie tecniche come informatica e in maniera parallela sono effettuati anche dei corsi per il metodo di studio con gli psicologi esperti in strategie di apprendimento.

Per gli studenti con DSA e BES applichiamo una didattica metacognitiva e insegniamo ad utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi al servizio dell’apprendimento, quali schemi, mappe concettuali, anche con l’aiuto degli strumenti Anastasis, tecnologie informatiche molto utili per favorire lo studio dei ragazzi ed un approccio organizzato e costruttivo.

“I progetti sono dei veri momenti di crescita per lo studente ed a settembre si riparte con basi solide e con una capacità di approcciare alle discipline ben strutturata. In estate molti studenti iniziano a frequentare il centro per la prima volta, per poi impostare un metodo di studio corretto ed iniziare ad apprezzare lo studio ed anche il piacere di un più valido approccio alle discipline: quando i ragazzi imparano a studiare diventano anche più sicuri di loro stessi, meno tesi, e riescono a confrontarsi meglio con il mondo esterno e con i professori a scuola, sviluppando in maniera collaterale delle doti relazionali più solide e ciò corrisponde ad una esperienza di crescita importante ed all’acquisizione di skill utili per tutta la vita!” dice la dott.ssa Infante Maria Rosaria, psicologa e psicoterapeuta responsabile della struttura.

“Da più di 10 anni ci occupiamo di lezioni durante tutto l’anno scolastico e di recuperi per i debiti formativi e supportiamo gli studenti affinché accrescano la loro autostima, la consapevolezza, la capacità di risolvere i problemi e colmino le lacune. L’apprendimento è un atto complesso e secondo il nostro modello bisogna lavorare anche su tutti i fattori collaterali all’apprendimento. Molto spesso infatti l’apprendimento è il risultato di una serie di variabili che si vanno ad intersecare” continua la dottoressa Infante.

I ragazzi durante l’estate imparano con maggiore calma ad approcciare ad alcune materie e trovano anche il piacere nello studio: molto spesso infatti i sentimenti di paura ed un metodo non strutturato non consentono allo studente di approcciare correttamente, per cui una materia viene quasi abbandonata, anche se il ragazzo potrebbe avere potenzialmente tutte le capacità per riuscire bene.

La crescita dei ragazzi è un segmento della loro vita molto delicato ed è importante dedicare la giusta attenzione allo studio e all’acquisizione di soldi de basi.

La struttura è aperta tutta l’estate ed è organizzata su due piani: il primo piano si occupa dei supporti scolastici, mentre al secondo piano vi è il poliambulatorio clinico che si occupa prevalentemente di psicologia, crescita della persona, supporto DSA.

Presso il centro è attivo anche il polo DSA che effettua diagnosi, trattamenti, riabilitazioni DSA supporto all’autostima per studenti con DSA.

È possibile ricevere tutte le informazioni sulle varie proposte scrivendo all’indirizzo info@centroyourself.com o telefonando ai numeri 03321760720 oppure al numero 3917688581.

È possibile anche passare in sede e ritirare una cartelletta informativa con tutte le varie informazioni rispetto ai supporti estivi per il recupero dei debiti formativi.