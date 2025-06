Sospesa per cinque giorni un’attività di gioco d’azzardo a Busto Arsizio

Lunedì 16 giugno la Polizia Locale di Busto Arsizio, in stretta collaborazione con l’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività di gioco d’azzardo all’interno di un pubblico esercizio situato in periferia. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’accertamento di diverse violazioni dell’Ordinanza Sindacale n. 27, emanata lo scorso 29 ottobre, da parte del titolare del locale.

Durante la notifica del provvedimento, gli agenti hanno contestato al gestore un’ulteriore infrazione della medesima ordinanza, aggravando così la posizione dell’esercente.

L’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba ha commentato il provvedimento sottolineandone il significato: «Questa ordinanza nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto da parte dell’intera Amministrazione Comunale nel contrasto alla ludopatia e alle dipendenze da gioco d’azzardo, imponendo limiti orari stringenti alle attività delle sale giochi e all’uso degli apparecchi con vincite in denaro».

In particolare, l’ordinanza firmata dal Sindaco Emanuele Antonelli stabilisce che in tutti i pubblici esercizi e sale giochi della città gli apparecchi da gioco con vincita in denaro possano essere attivi solo in due fasce orarie: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00, tutti i giorni, festivi inclusi. La violazione di tali limiti comporta una sanzione amministrativa compresa tra i 25 e i 500 euro e, in caso di recidiva entro due anni, la sospensione dell’attività di gioco da uno a cinque giorni.