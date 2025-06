Sotto canestro con dedica a un amico: a Busto Arsizio c’è il Memorial Sandrone

Sabato 7 e domenica 8 giugno il campo da basket dell’Oratorio del Redentore (in via Tommaso Rodari, 25) ospita la 2a edizione del “Memorial Sandrone”, torneo quadrangolare tra squadre amatoriali dedicato alla memoria di Alessandro “Sandrone” Ferrario, ex giocatore scomparso nel 2022 a soli 50 anni.

Il torneo è organizzato dall’NBUC Real Basket Busto che festeggia così la vittoria nel proprio campionato CSI Milano, con la quale ha centrato la promozione nella Serie A della categoria (QUI l’articolo della nostra rubrica “Finestagione” dedicato alla società bustocca). Le altre formazioni partecipanti sono i Busto Springers, il Maxi Basket Milano e il Basket Cassano Magnago.

Sabato 7 sono in programma le due semifinali alle ore 17 e alle 18,30: le perdenti si sfidano domenica alle 17 per il terzo posto, le vincenti si affrontano invece dalle 19 per il match che assegna il titolo. Il Real Basket Busto garantisce anche di placare la fame con uno stand ricco di birra e salamelle.