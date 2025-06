Sottopasso in stallo a Luino: Pellicini chiede al Ministero tempi certi

Il deputato Andrea Pellicini ha presentato nella giornata di martedì 25 giugno un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori relativi al sottopasso stradale previsto in via Cairoli, nel comune di Luino.

L’intervento rientra nel più ampio programma di soppressione dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Gallarate–Luino–Pino, oggetto di un accordo siglato già nel 2015 tra RFI, Regione Lombardia e Provincia di Varese. Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso stradale e ciclopedonale in via Cairoli–via da Vinci–via Voldomino, e una bretella di collegamento in via San Pietro.

Nonostante l’appalto sia stato formalmente assegnato da RFI nel 2023 e un cronoprogramma definito abbia indicato una durata massima di due anni per l’esecuzione, i lavori non sono ancora partiti. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, questa situazione sta generando pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, aggravate dal continuo aumento del traffico ferroviario sulla linea, dovuto al passaggio dei convogli merci legati al progetto Alptransit.

«Il passaggio a livello di via Voldomino resta frequentemente chiuso – denuncia Pellicini – con conseguenze sempre più pesanti sulla mobilità locale». Il deputato chiede quindi al Governo di intervenire presso RFI per sbloccare l’iter e definire una data certa per l’avvio e la conclusione dei lavori.