Spari nella notte a Magnago: preso di mira il bar del benzinaio in via Giusti

Cinque colpi d’arma da fuoco contro le finestre del bar del benzinaio di via Giusti a Magnago. Così Roberto, gestore dell’attività con la moglie, ha trovato il locale questa mattina lunedì 23 giugno. Cinque fori da proiettile, uno per ogni vetrina sparati nella notte. Preoccupato e incredulo il titolare ha chiamato i carabinieri della Stazione locale, arrivati sul posto per i rilievi del caso. I militari stanno indagando per capire le cause e rintracciare l’autore del fatto.

