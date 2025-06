Spettacolo itinerante “Peter Pan” al parco del Seminario di Venegono Inferiore

Il parco del seminario arcivescovile di Venegono Inferiore si trasformerà sabato 28 giugno in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “Peter Pan – Storia itinerante”, spettacolo dedicato a bambini e famiglie, ideato dall’associazione Oplà di Tradate nell’ambito del festival “C’era una volta”, giunto alla terza edizione.

L’evento rientra nel progetto culturale sostenuto da Fondazione Cariplo e patrocinato dal Comune di Venegono Inferiore, e nasce con l’intento di avvicinare il teatro ai più piccoli e valorizzarne la dimensione sociale e formativa. Lo spettacolo è pensato per un pubblico di bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori e prevede un percorso narrativo interattivo in cui ogni gruppo sarà guidato all’interno del parco per incontrare i personaggi della celebre storia.

Un racconto immersivo tra fate, avventure e immaginazione

Nella trama messa in scena, le fate dell’Isola che non c’è stanno scomparendo a causa della perdita di immaginazione degli esseri umani. I piccoli partecipanti, divisi in gruppi con partenze scaglionate ogni 15 minuti, saranno coinvolti in un’avventura teatrale per salvare Trilli e riportare in vita la fantasia. L’iniziativa sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza di allievi delle scuole di teatro del basso Varesotto, che interpreteranno ruoli secondari lungo il percorso, offrendo così un’esperienza dinamica e originale.

La prima partenza è prevista per le ore 16.30, l’ultima alle 18.30. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al coperto, all’interno del Comune di Venegono Inferiore.

Modalità di accesso e informazioni utili

La partecipazione allo spettacolo è su prenotazione e prevede un contributo di 5 euro a persona. I biglietti sono acquistabili online tramite il link PayPal disponibile qui. Per iscriversi è disponibile questo link, oppure si può contattare l’organizzazione via email a info@oplateatro.it o telefonicamente al 348 3249411. Durante il pomeriggio sarà attivo un punto ristoro con street food a cura dell’Oasi del Gelato.