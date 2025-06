Sport e gran divertimento per la quarta edizione del Bellavista Playground di Malnate

Nel fine settimana del 14 e 15 giugno si è svolta la quarta edizione del Torneo Bellavista Playground presso il campetto Bellavista di viale delle Vittorie a Malnate. L’evento ha visto la partecipazione di numerose squadre nelle categorie Senior e Under 15, oltre al torneo di minibasket organizzato dai Malnate Bugs, che ha concluso la propria stagione con la festa serale di sabato 14 giugno.

Nel torneo Senior di domenica, appuntamento clou per il mondo del basket 3vs3 del Varesotto, la vittoria è andata ai Pila 2k18, composti da Manuel Veronesi, Matteo Tapparo, Matteo Mina ed Edoardo Bottelli, che hanno superato in finale gli Slam Drunk (Mauro Salvatelli, Federico Antonetti, Lorenzo Beati e Lorenzo Maruca). La gara del tiro da tre punti è stata vinta da Nicolò Battaini.

Per la categoria Under 15, i Rinko Boys (Edoardo Pizzolato, Matteo Dessimone, Giacomo Antonini e Lorenzo Foglia) si sono imposti sugli Elite Overtime (Anthony Schirrippa, Federico Moroni, Enrico Pugliese e Francesco Maldera). Il vincitore della gara del tiro da tre punti è stato Samuele Locatelli.

La manifestazione ha offerto anche momenti di intrattenimento, con le esibizioni di Spazio Danza 167 e Ginnastica Malnate nella giornata di sabato. L’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, inclusi la Pro Loco, il Birrificio Sociale di Malnate, Yogurtissimo Malnate, il DJ Silvio per l’accompagnamento musicale, e gli sponsor. Un ringraziamento particolare va al Comune di Malnate per il patrocinio e alla FIP per la fornitura degli arbitri.