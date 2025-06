Sport, golf e laboratori a Ispra: una domenica in famiglia con Trofeo Porto dei piccoli

Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento per tutta la famiglia con il 1° Trofeo Fondazione Il Porto dei piccoli, in programma domenica 15 giugno 2025 al Golf Parco della Quassa di Ispra (VA), in via Pietro Mongini 919.

L’iniziativa benefica, organizzata dalla fondazione Il Porto dei piccoli ETS con il patrocinio del Comune di Ispra, unisce una gara di golf a un vero e proprio family day, con attività pensate per adulti e bambini.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10:00 – Apertura infopoint

Ore 10:30 – Laboratori e attività per bambini

Ore 11:00-12:00 – Lezione di yoga (su prenotazione)

Ore 15:00 – Inizio della gara di golf

Ore 18:00 – Premiazioni

A seguire, aperitivo e lotteria per tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@ilportodeipiccoli.org