Sport House: il progetto della nuova palestra di Malnate

Il progetto è stato anticipato dal sindaco Nadia Cannito a fine maggio, nel corso della conferenza stampa riguardo l’utilizzo dei 4,5 milioni di euro che il Comune di Malnate ha a disposizione come avanzo di bilancio. Si parla della Sport House, una struttura adiacente al Palazzetto dello sport di via Gasparotto, fortemente richiesta dalle associazioni sportive per avere ulteriori spazi per le attività, soprattutto nel periodo invernale.

Il primo progetto prevede un investimento di circa 2 milioni, dei quali la maggior parte verrà da un cofinanziamento statale, con il Comune impegnato solo per il 20% della spesa.

Il municipio, insieme alle associazioni, parteciperà al bando “Sporte e periferie” (leggi qui). Il progetto prevede una struttura in muratura, che avrà tutte le attrezzature per ospitare le diverse discipline richieste dalle associazioni sportive malnatesi ma non prevede degli spalti. Ci sarà inoltre uno spazio per ginnastica e una palestra per i pesi e anche degli uffici con un soppalco che potrà essere a disposizioni per attività che non richiedono grandi spazi.

L’iter è partito e le associazioni sperano che tutto possa andare avanti senza intoppi, così da poter rispondere alle richieste dei giovani sportivi malnatesi e poter permettere a tutte le società di svolgere le attività sul territorio comunale senza dover emigrare in altri comuni.

Il bando:

…dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e gestita attraverso la valutazione dei progetti presentati, volti alla realizzazione di Palazzetti dello sport secondo “schemi progettuali” preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 3 milioni, con la compartecipazione dei Comuni. La graduatoria sarà redatta su base regionale allo scopo di consentire alle singole Regioni di poter eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti valutati come idonei.