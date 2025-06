Sport Insieme 2025: spazio alle associazioni sportive luinesi e alle giovani generazioni

Domenica 8 giugno, a partire dalle ore 10, viale Dante e il Parco a Lago saranno nuovamente il palcoscenico di SportInsieme, la festa dello sport e delle nostre associazioni sportive. L’evento, organizzato dal Comune di Luino, animerà il centro cittadino con una giornata all’insegna dell’attività fisica, del divertimento e della socialità.

Con il classico format collaudato, l’edizione 2025 vedrà il coinvolgimento di tutte le associazioni sportive che hanno risposto alla chiamata dell’Amministrazione per organizzare quella che è da anni una giornata speciale, dedicata ai più giovani. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, chiunque volesse provare, avrà modo di cimentarsi nelle diverse attività e discipline sportive, oltre a poter osservare le esibizioni dei più esperti agonisti, apprendendo la basi teoriche e pratiche direttamente dagli istruttori ed allenatori presenti.

Saranno in scena gli sport più espressamente “di squadra” ma anche sport individuali, sport legati al nostro lago come canottaggio, vela e sub, arti marziali, danza e non solo. Sono una ventina le associazioni che animeranno viale Dante e il Parco a Lago. Presenti anche gli stand dell’AVIS Luino e della Croce Rossa Italiana Luino e Valli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’impegno delle realtà sportive locali, promuovere uno stile di vita sano e creare un momento di unione tra cittadini, famiglie e associazioni. A supporto dell’evento, la Nuova Pro Loco Città di Luino che organizzerà, oltre al proprio stand, momenti di intrattenimento con uno spettacolo di magia durante il pomeriggio e musica dal vivo dalle 19:00.

A fine giornata (dalle 18:30) saranno estratti numerosi premi tra i giovani partecipanti e sarà premiata una società sportiva del territorio che in questa stagione 2024 / 25 si è particolarmente distinta per meriti sul campo e per la diffusione dei sani valori dello sport, puntando sulla formazione delle nuove generazioni.

“SportInsieme sarà ancora l’occasione per vedere il vivo tessuto sportivo della nostra città e per rafforzare i legami tra le associazioni e la Città – ha detto Ivan Martinelli, assessore allo sport del Comune di Luino -. Voglio ringraziare tutte le realtà presenti, i loro istruttori ed allenatori, per aver condiviso un percorso di crescita. Sottolineo anche l’impegno di alcune di queste per aver organizzato alcuni eventi che ci porteranno al Palio Remiero del 28 di giugno, prossimo importante appuntamento in calendario. Sono estremamente orgoglioso di porter premiare a fine pomeriggio, una società sportiva luinese che è stata grande protagonista della stagione agonistica appena conclusa, sia per i prestigiosi risultati agonistici, sia per l’impegno profuso nel settore giovanile. Significa che i valori dello sport sono abbracciati e condivisi”.

L’evento in caso di pioggia non avrà luogo.